Oeneo : chiffre d'affaires annuel record

(AOF) - Oeneo gagne 0,7% à 14,6 euros après la publication de ventes solides au quatrième trimestre, clos fin mars. Le chiffre d'affaires du fabricant de bouchons pour le vin et de tonneaux pour le vin et le whisky est ressorti à 90,5 millions d'euros, en croissance de 18,7%. Le groupe contrôlé indirectement par Rémy Cointreau a bénéficié de la très bonne dynamique de croissance dans le Bouchage et au retour confirmé à une activité plus porteuse en Elevage, après plusieurs trimestres perturbés par la crise sanitaire et les conditions météorologiques.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires atteint 326 millions d'euros, soit une progression de 19,5% par rapport à l'exercice précédent et de 12,2 % comparé à l'exercice 2019-2020.

Le groupe franchit ainsi largement le cap des 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la première fois.

Oeneo souligne que " ce très bon niveau d'activité permettra d'atténuer l'impact sur la marge opérationnelle courante des tensions inflationnistes touchant les matières premières, les coûts de production et logistiques ". Cette dernière devrait ainsi se maintenir à un niveau supérieur à 16 % du chiffre d'affaires.

Midcap a confirmé sa recommandation Conserver et relevé son objectif de cours à 15,5 euros sur le groupe bordelais. Le broker a salué un quatrième trimestre très solide et au-dessus de ses attentes qui le conduit à rehausser son scenario et son objectif de cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Renforcement des initiatives dans le développement durable

Les préoccupations des consommateurs sur l'impact environnemental des lessives comme des produits pour nettoyer la maison sont croissantes. L’acquisition par Henkel de Swania, dont plus de 60% des ventes proviennent de la marque Maison Verte, est donc hautement stratégique. Le chiffre d'affaires de Swania s’est établi à près de 40 millions d'euros en 2020. Depuis sa création, en 1990, Maison Verte est une marque pionnière du segment de l'entretien à connotation écologique. Swania détient également la marque You, positionnée sur le même créneau. Plus récente, elle est destinée à des consommateurs plus jeunes. Quant à Unilever, il a lancé une nouvelle stratégie ambitieuse : le Compass Unilever, qui intègre la durabilité à chaque étape, depuis la conception jusqu'à la distribution, en passant par la production.

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.