Oeneo : baisse de 4,5% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de bouchage et de tonnellerie Oeneo publie au titre du premier semestre 2020-21 un résultat net part de groupe en baisse de 4,5% à 14,2 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en recul de 9,9% à 21 millions, soit une marge de 16%. Le chiffre d'affaires ressort en baisse de 8,3% à 131,2 millions, baisse pour l'essentiel enregistrée au premier trimestre en raison de l'impact des mesures de restriction pendant la crise sanitaire qui a fortement perturbé les opérations d'avril à juin. Oeneo entend continuer à renforcer ses parts de marché au second semestre tout en préservant ses marges dans un contexte toujours incertain, marqué par les récentes nouvelles mesures de restrictions notamment en Europe et par les incendies californiens.

Valeurs associées OENEO Euronext Paris +2.10%