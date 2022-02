Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ODP Corp: augmentation de 65% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - ODP Corporation (Office Depot) publie un BPA ajusté des activités poursuivies de 0,71 dollar au titre de son dernier trimestre comptable, comparativement à 0,43 dollar un an auparavant, et un EBITDA ajusté en hausse de 11,5% à 87 millions.



A deux milliards de dollars, les revenus du distributeur de matériel et de fournitures de bureau ont baissé de 2%, principalement en raison d'une réduction de 116 points de vente au détail en service en raison des fermetures de magasins prévues.



'Nous avons réalisé une solide performance opérationnelle en 2021 dans un contexte mis à l'épreuve par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et le ralentissement des tendances de retour au bureau', commente son directeur général Gerry Smith.





Valeurs associées THE ODP NASDAQ 0.00%