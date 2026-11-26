ODIOT SA : ODIOT S.A franchit le cap des 10 000 abonnés sur Instagram

ODIOT S.A franchit le cap des 10 000 abonnés sur Instagram

Paris, le 26 novembre 2026 à 17h30

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce avoir dépassé les 10 000 abonnés sur son compte Instagram @odiot.paris.

En novembre 2025, lorsque la Maison a repris en main sa communication digitale, le compte réunissait à peine 3000 abonnés. En un an, la communauté a plus que triplé : 7000 nouveaux abonnés l'ont rejointe, soit une progression de 233 %.

Le compte donne à voir les coulisses des ateliers, le geste des orfèvres et les pièces emblématiques des collections. Il s'adresse à une communauté internationale qui partage l'attachement de la Maison au patrimoine, au savoir-faire d'exception et à l'art de vivre français.

Ce cap n'est qu'une première étape, et ODIOT S.A. poursuivra sans discontinuer le développement de sa présence digitale, levier indispensable de notoriété auprès de ses clients comme de ses actionnaires.

Pour suivre la Maison : instagram.com/odiot.paris

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot S.A. est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée il y a 336 ans, en 1690. Figure majeure des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, ODIOT est depuis lors le fournisseur des Empereurs et des Familles Royales - un héritage que la Maison perpétue aujourd'hui. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, elle crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, dans une tradition d'excellence. ODIOT S.A. détient également les Maisons Biennais (1791), Tétard Frères (1880) et Rouge Pullon (1945), renforçant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont distinguées Entreprise du Patrimoine Vivant® par le ministre de l'Économie.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

ODIOT SA – Euronext Access <FR0014010DV3> MLODT www.odiotholding.com