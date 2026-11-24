ODIOT SA : ODIOT S.A. est partenaire de l'Investir Day 2026

ODIOT S.A. est partenaire de l'Investir Day 2026

Paris, le 24 novembre 2026 à 8h30

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) participera ce mardi 24 novembre 2026 à la 8e édition de l'Investir Day, aux Salles du Carrousel du Louvre.

Organisé par les rédactions d' Investir , de Mieux vivre votre Argent et de Boursier , l'Investir Day est le principal salon français de l'épargne et de l'investissement destiné au grand public. Il rassemble des sociétés cotées, des sociétés de gestion, des banques, des courtiers et plateformes d'investissement, des fintechs , des acteurs de l'immobilier et de la gestion de patrimoine, ainsi que des économistes et des dirigeants de grands groupes.

Le salon s'adresse aux épargnants particuliers, aux actionnaires individuels, aux investisseurs confirmés et aux professionnels des marchés. L'édition 2026 réunit 150 intervenants, 60 partenaires et plus de 8 000 participants.

ODIOT S.A. partenaire Quartz de l'évènement

Gilles-Emmanuel Trutat, Président-Directeur Général, interviendra à 12h15, dans une conférence intitulée « ODIOT, une valeur du luxe défensif depuis 1690 ». Sera présenté le profil patrimonial et historique de la Société représentant l'ultra-luxe français coté en Bourse, la valeur des actifs (marques, archives, stocks de métaux précieux) et les développements de produits en cours.

Il déclare : « Cet évènement permet de se rapprocher des actionnaires individuels, de faire connaître Odiot auprès de la presse et des journalistes, et de faire partie de l'écosystème de l'investissement en France. »

Cette intervention s'inscrit dans la politique de communication financière engagée par la Société auprès des investisseurs particuliers et institutionnels.

ODIOT S.A. sera également présente à Paris Investor Week, le Grand Rendez-vous Européen de l'investissement, le 25 mars 2027.

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot S.A. est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée il y a 336 ans, en 1690. Figure majeure des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, ODIOT est depuis lors le fournisseur des Empereurs et des Familles Royales - un héritage que la Maison perpétue aujourd'hui. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, elle crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, dans une tradition d'excellence. ODIOT S.A. détient également les Maisons Biennais (1791), Tétard Frères (1880) et Rouge Pullon (1945), renforçant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont distinguées Entreprise du Patrimoine Vivant® par le ministre de l'Économie.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

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