(AOF) - Le courtier en assurances immobilières Odealim acquiert Artémis courtage pour créer un spécialiste du conseil en assurance et financement de projets immobiliers. "Cette union cristallise leur volonté commune de capitaliser sur la complémentarité de leurs expertises et de faire d'Odealim le groupe leader en France du conseil en assurance et financement de projets immobiliers", indiquent les deux sociétés dans un communiqué.

L'intégration d'Artémis courtage au sein d'Odealim doit constituer un relais de croissance pour les deux acteurs. Elle va leur permettre de bénéficier respectivement d'une offre aussi large que diversifiée et d'être ainsi à même d'accompagner professionnels et particuliers sur l'ensemble de la chaîne immobilière, depuis la recherche d'un financement à celle d'assurances spécifiques (assurance emprunteur, garantie de loyers impayés, multirisque immeuble...).

Grâce au réseau de 90 agences d'Artémis courtage implantées à travers la France, Odealim renforce significativement son maillage territorial et s'offre de nouvelles perspectives là où le groupe ne pouvait jusqu'ici agir qu'à travers le canal digital. Par ailleurs, en ajoutant à ses expertises historiques celles d'Artémis courtage, le groupe Odealim couvre plus largement la verticale immobilière. Il conforte ainsi la singularité de son positionnement et par conséquent sa stature d'acteur de référence du marché immobilier.

De son côté, Artémis courtage profite de cette symbiose pour enrichir également sa gamme de services et saisit avec ce rapprochement l'opportunité de bénéficier de moyens supplémentaires pour poursuivre son propre développement, notamment en ce qui concerne l'accroissement de son rayonnement sur le territoire français.

Pour Odealim - adossé à ses actionnaires, le fonds d'investissement TA Associates depuis 2018, et tout récemment la société Raise Investissement déjà présente aux côtés d'Artémis depuis 2018 - ce mariage s'inscrit dans son importante dynamique de croissance externe et s'ajoute aux 17 autres opérations réalisées par le groupe depuis 2016, dont 9 depuis début 2020