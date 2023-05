Oddo lance un nouveau fonds de private equity

- Oddo lance son quatrième fonds commun de placement à risque (FCPR), destiné aux particuliers. Ce nouveau véhicule, baptisé « Oddo BHF Invest For Tomorrow », avec une taille cible de 150 millions d’euros, investira dans des activités d’avenir et des projets d’innovation telles que le stockage de l'énergie ou le traitement de l’eau et accompagnera des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de ces secteurs en Europe et en Amérique du Nord.A l’instar du troisième fonds de Bpifrance dédié aux particuliers, ce nouveau véhicule sera accessible dès 1.000 euros et visera un rendement de 9%. L’investissement des souscripteurs sera bloqué pendant la durée de vie du fonds, soit pendant 8 ans (prorogeable de 2 ans).La stratégie du fonds comprend des investissements primaires et secondaires, représentant 70% du montant total des souscriptions. Les 30% restants seront déployés en co-investissements provenant des engagements primaires du fonds ainsi que du réseau Oddo BHF.Oddo BHF Invest For Tomorrow sera commercialisé jusqu’au 31 décembre 2023 (prorogeable d’un an) à travers plusieurs canaux, principalement via les réseaux bancaires et les assurances, les banques privées ainsi que les plateformes de distributions.Classé « article 8 » du règlement européen sur les publications extra-financières SFDR, le fonds s’engage à ce qu’un minimum de 15% de son allocation soit exposé sur des fonds de capital-investissement et des fonds de dette privée classifiés « Article 9 » au sens du même règlement. A lire aussi: Oddo BHF AM fusionne deux fonds à échéance

Asmae Kaddouri