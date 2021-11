Oddo BHF va acquérir Quilvest Banque Privée

(AOF) - Groupe Oddo BHF est entré en négociation exclusive avec Quilvest Wealth Management en vue de l’acquisition de 100% du capital de Quilvest Banque Privée. Fondée par la famille Bemberg et présente depuis plus de 100 ans à Paris, Quilvest Banque Privée assure aujourd'hui la gestion de plus de 2 milliards d'euros d'actifs pour 2500 clients.

"Cette acquisition constituera un atout supplémentaire pour le groupe dans le renforcement de son positionnement sur la grande clientèle de banque privée, segment sur lequel Oddo BHF a l'ambition de croître de manière significative", a indiqué Groupe Oddo BHF.