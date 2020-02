Oddo BHF renforce son activité Corporate Finance avec deux Managing Directors

(AOF) - Oddo BHF a annoncé la promotion de Romain Attard et le recrutement de Christophe Bourrilly en tant que Managing Directors au sein de l'activité Corporate Finance du groupe. Ils auront respectivement la responsabilité du pôle Public M&A / ECM en France et du pôle Santé, et auront pour mission de contribuer au développement de ces expertises au sein de la banque d'affaires du groupe Oddo BHF.

La promotion de Romain Attard vient confirmer une année 2019 très remplie où il a notamment originé et exécuté avec succès l'augmentation de capital de Carmat, les offres publiques et les retraits de cote de Michelin sur SIPH et de Publicis sur Soft Computing. Il avait par ailleurs à son actif la réussite du retrait de cote d'Areva par l'Etat français il y a plus de deux ans.

D'autre part, le recrutement de Christophe Bourrilly en tant que MD du pôle santé confirme les ambitions de Oddo BHF Corporate Finance dans ce secteur. Christophe Bourrilly dispose de 25 années d'expérience en corporate finance dans le domaine des sciences de la vie. Il a notamment été CFO chargé du corporate développement de plusieurs biotechs et sociétés pharmaceutiques en Belgique, en France et en Italie.