Oddo BHF a abaissé lundi son objectif de cours sur le titre LVMH, ramené de 466 à 454 euros, une cible qui fait toutefois encore apparaître un gain potentiel de près de 20% à 12 mois.
Le bureau d'études parisien, qui maintient son opinion surperformance sur la valeur, indique avoir sensiblement abaissé ses estimations sur le segment clé de la mode et maroquinerie au vu d'une conjoncture qui ne devrait selon lui pas beaucoup s'améliorer au 4ème trimestre par rapport au 3ème et d'un début 2027 appelé à rester, lui aussi, "difficile".
L'analyste ajoute ne pas anticiper de retour à la croissance de la division avant le second semestre 2027, "au plus tôt".
Oddo considère cependant que la valorisation actuelle du titre permet aux investisseurs de se montrer patients, puisqu'il faut désormais remonter à 2007 pour trouver la trace d'un niveau de PER d'environ 17x, comme affiché à l'heure actuelle.
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