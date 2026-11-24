Dassault Aviation (crédit photo : Wikimedia Commons / Oleg Belya )

L'analyste confirme son conseil "neutre" sur le titre Dassault Aviation, assorti d'un objectif de cours abaissé de 350 à 340 EUR. Peu avant 11h, le titre progressait de 0,9% à la Bourse de Paris autour des 297,8 EUR.

Oddo BHF révise à la baisse, de 4% en moyenne, ses prévisions de BPA sur la période 2026-2030 pour Dassault Aviation, afin d'intégrer une montée en cadence plus progressive des livraisons de Rafale en France et de Falcon, ainsi que la pérennisation de la surtaxe fiscale.

L'analyste anticipe désormais 29 livraisons de Rafale en 2027, avant un rattrapage à 42 appareils en 2028. Les perspectives commerciales à l'export restent favorables, notamment en Inde, où les négociations portant sur 114 appareils pourraient aboutir d'ici fin mars 2027. Ce contrat reste toutefois exclu de ses estimations.

Concernant Falcon, le broker juge l'objectif de 40 livraisons en 2026 largement à portée. Malgré un marché des avions d'affaires dynamique, les difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement devraient limiter la progression des volumes au cours des prochaines années.

Oddo BHF estime néanmoins que la valorisation du titre reste attractive, avec un ratio VE/EBIT 2027 de 9,3 fois, soit une décote de 46% par rapport au secteur civil européen et de 39% par rapport aux pairs militaires. La valorisation implicite de l'activité Falcon ressort à seulement 500 MEUR selon ses calculs.