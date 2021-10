ODDO BHF : Philippe Duval nommé responsable du développement de l’offre aux entreprises familiales

(AOF) - Philippe Duval rejoint ODDO BHF pour y développer une nouvelle offre spécialement dédiée aux familles entrepreneuriales et entreprises familiales au sein de la banque privée du groupe franco-allemand. L’arrivée de Philippe Duval, qui a accompagné pendant plus de 30 ans des entreprises familiales sur tout le territoire français, est présentée comme un signal fort de l’engagement du groupe financier au service de cette clientèle qui est au cœur de l’histoire et du développement du Groupe.

En s'appuyant sur l'ensemble des expertises de la Maison et sur l'expérience de Philippe Duval, ODDO BHF entend accompagner les entrepreneurs, leurs familles et leurs sociétés dans toutes les étapes de leur vie, de leurs projets de croissance et d'expansion à leur transmission.

Diplômé de l'IAE de Lille, et titulaire d'un DEA en sciences de gestion, Philippe Duval travaillait auparavant pour Edmond de Rothschild où il a exercé diverses responsabilités pendant près de 20 ans : dans la banque privée en tant que directeur régional pour le Sud-Est notamment, puis en tant que directeur du développement. Il a ensuite pris la direction d'Edmond de Rothschild Corporate Finance et a conseillé des entreprises familiales small et midcap, en s'appuyant sur l'ensemble des services offerts par la maison Edmond de Rothschild.