Oddo BHF : Les perspectives de croissance du thème de la transition écologique s'amplifient

(AOF) - Oddo BHF Green Planet a rédigé un flash concernant l'objectif de la Commission européenne de réduire les importants de gaz russe. "Si les objectifs paraissent très ambitieux (l'Agence Internationale de l'Energie estime une réduction possible de 30 % sur un an) et que plusieurs éléments de mise en œuvre ne seront publiés qu'au mois de mai (réduction des délais et simplification des procédures pour les projets d'énergies renouvelables), il s'agit d'une rupture stratégique majeure marquant la volonté européenne d'aller vers davantage d'indépendance énergétique", commente le gérant.

"Cette prise de conscience brutale confirme et amplifie les perspectives de croissance sur notre thématique de la transition écologique, en particulier sur le déploiement des énergies propres et la recherche d'efficacité énergétique", poursuit le gérant.