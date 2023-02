ODDO BHF : les actions européennes plus attractives que les actions américaines

" Le cycle de hausse des taux d'intérêt dans la zone euro durera probablement plus longtemps qu'aux États-Unis, la BCE n'ayant commencé à relever ses taux qu'en juillet 2022, soit quatre mois après la Fed. De plus, la parité du pouvoir d'achat plaide en faveur d'une appréciation de l'euro. Le choc d'offre a entraîné une fuite vers le dollar américain. Avec la fin du choc d'offre, cette tendance devrait s'inverser ", explique le gestionnaire d'actifs.

Avec la réduction attendue des écarts de taux d'intérêt entre la zone dollar et la zone euro, l'euro devrait également s'apprécier par rapport au dollar.

(AOF) - ODDO BHF favorise actuellement les actions européennes aux actions américaines. Plusieurs raisons l’y incitent. Sur le plan de la valorisation, avec un ratio cours sur valeur comptable de 1,7, les actions européennes se négocient à des niveaux plus proches de leur moyenne de long terme, alors que les actions américaines, avec un ratio cours sur valeur comptable de 4,1, sont valorisées à un niveau nettement supérieur à leur moyenne de long terme.

