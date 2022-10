ODDO BHF lance la levée de son FCPR Oddo BHF Global Secondary undefined

(AOF) - Le Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) Global Secondary d'Oddo BHF, agréé par l'AMF, est investi principalement sur le marché secondaire du private equity en Europe et en Amérique du Nord. Il est destiné aux clients particuliers français, avec un montant minimal d'investissement de 1000 euros. La stratégie du fonds repose essentiellement sur le rachat de portefeuilles de participations ou parts de fonds d'investissement auprès d'autres investisseurs souhaitant céder leurs engagements avant leur terme.

Le marché secondaire du private equity permet souvent de bénéficier d'une décote à l'achat, d'avoir une meilleure visibilité sur des portefeuilles déjà investis (comparativement au primaire), et de disposer d'une maturité réduite.

Les actifs en portefeuille seront composés d'entreprises non cotées, matures et en croissance, qui opèrent à la fois sur les marchés européens et d'Amérique du Nord.

Le fonds privilégiera des transactions secondaires allant de 5 à 50 millions d'euros. Il pourra également réaliser des co-investissements dans la limite de 30% du montant total des souscriptions libérées.

" Avec le FCPR Oddo BHF Global Secondary, nous continuons à donner accès à nos clients particuliers à des expertises en Private Equity historiquement réservées aux investisseurs institutionnels ", explique Nicolas Chaput, Global CEO de Oddo BHF Asset Management & Private Equity.

La période de commercialisation du Fonds s'étend jusqu'au 31 décembre 2023. Le fonds vise une taille de l'ordre 150 millions d'euros. Il est éligible en assurance vie française, comptes titres et PEA-PME.

L'investissement est bloqué pendant la durée de vie du fonds, soit 7 ans avec une extension possible de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en septembre 2029 et au plus tard jusqu'en septembre 2032, sur décision de la société de gestion.