Oddo BHF et Landolt & Cie ont finalisé leur rapprochement

(AOF) - Oddo BHF et Landolt & Cie ont finalisé leur alliance, qui fait de la Suisse le troisième pilier de la stratégie de développement du groupe Oddo BHF, aux côtés de la France et de l'Allemagne. L'acquisition de Landolt & Cie par le groupe franco-allemand a notamment reçu l'autorisation de l'autorité indépendante de surveillance des marchés financiers suisses (FINMA).

Le mariage entre la plus ancienne banque de Suisse romande, basée à Lausanne et Genève, et le groupe franco-allemand, principalement présent à Zurich, va permettre à Oddo BHF de faire de la Suisse son troisième marché clé après la France et l'Allemagne.

Ce rapprochement permettra aux clients de Landolt & Cie de bénéficier, en plus de la gestion de portefeuille actuelle, d'une offre très élargie en matière de Family Office, d'ingénierie patrimoniale, d'expertises de gestion d'actifs du groupe, où l'approche ESG joue un rôle clé, et d'une offre de gestion alternative (Private Equity, Private Debt, Venture Capital).

Cette acquisition permet par ailleurs aux clients du groupe Oddo BHF d'accéder aux opportunités d'investissement qu'offre la Suisse qui, tout comme l'Allemagne, compte de nombreuses entreprises familiales et un tissu industriel dense (notamment dans les domaines de la santé, de l'agroalimentaire, de l'horlogerie, et plus généralement des services), et d'attirer des talents issus d'écoles et d'universités de grande qualité.

Le groupe prévoit de fusionner la banque zurichoise d'Oddo BHF avec la banque Landolt d'ici la fin de l'année avec l'ambition d'en faire la plateforme de développement de l'ensemble des expertises du groupe en Suisse.

Pierre Landolt et Thierry Lombard deviennent actionnaires de Oddo BHF et Thierry Lombard rejoint le conseil de surveillance du groupe.