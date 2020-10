Oddo BHF et Landolt & Cie confirment leur rapprochement

(AOF) - Le groupe Oddo BHF et Landolt & Cie ont annoncé avoir signé leur alliance. Sous condition suspensive de l'autorisation de la FINMA (autorité indépendante de surveillance des marchés financiers suisses), ce rapprochement donnera lieu à un véritable partenariat stratégique avec les équipes de Landolt & Cie et fera de la Suisse le troisième pilier de la stratégie de développement du groupe Oddo BHF, aux côtés de la France et de l'Allemagne, avec plus de 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Pierre Landolt et Thierry Lombard deviennent à cette occasion actionnaires et associés à la gouvernance du groupe Oddo BHF.

Présent en Suisse dans les domaines de l'Asset Management et de la Banque Privée, notamment à Zurich, depuis le rachat de la BHF-Bank en 2016, le groupe Oddo BHF a pour ambition de devenir Suisse en Suisse, comme il est Français en France et Allemand en Allemagne.

Grâce à cette alliance, Oddo BHF entend renforcer sa plateforme suisse pour servir une clientèle suisse (75% de la clientèle de Landolt & Cie) et internationale et proposer aux familles et aux entrepreneurs de nouvelles expertises et de nouveaux services en matière de gestion d'actifs et d'investissement.