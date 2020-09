Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oddo BHF et ABN Amro nouent un partenariat stratégique dans le courtage Reuters • 16/09/2020 à 21:21









PARIS, 16 septembre (Reuters) - Le courtier franco-allemand Oddo BHF et la banque néerlandaise ABN Amro ABNd.AS ont annoncé mercredi avoir noué un partenariat stratégique pour "associer leurs activités de courtage" dans la région du Benelux, avec pour objectif d'étendre à terme ce partenariat à l'Allemagne. Cette alliance se matérialisera par la création d'une coentreprise, "ABN AMRO - ODDO BHF", basée à Amsterdam et dont ils seront détenteurs à part égale, précise un communiqué commun. "Cet accord permettra de renforcer les services de courtage et d'intermédiation (Equity Brokerage, Equity Capital Markets, Corporate Broking) destinés aux entreprises et aux clients institutionnels", dit le communiqué. "Après le partenariat avec Natixis CNAT.PA en 2018, cette alliance s'inscrit dans notre stratégie paneuropéenne visant à bâtir un groupe financier indépendant de premier ordre en zone euro", souligne Christophe Tadié, Associé-gérant de ODDO BHF. (Nicolas Delame, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -3.73% NATIXIS Euronext Paris -2.89%