ODDO BHF Asset Management rachète Metropole Gestion

(AOF) - ODDO BHF Asset Management a annoncé l'acquisition de Metropole Gestion, sous réserve de l'accord de l'Autorité des Marchés Financiers. Créée en 2002, par François-Marie Wojcik et Isabel Levy, Metropole Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante française, spécialisée dans la gestion value. Cette philosophie de gestion consiste à détecter les titres de qualité faiblement valorisés.

La gamme de fonds de Metropole Gestion bénéficiera des capacités de distribution européennes de ODDO BHF AM notamment en France, en Allemagne et en Suisse, auprès des clients institutionnels, distributeurs et Conseillers en Gestion de Patrimoine. Dans le même temps, cette union ouvrira la distribution des stratégies de ODDO BHF AM aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, où Metropole Gestion est présent.