Oddo BHF AM lance un nouveau fonds obligataire à échéance

(AOF) - Oddo BHF Asset Management lance son nouveau fonds obligataire à échéance : Oddo BHF Global Target 2028. Avec 1,4 milliard d'euros d'encours sous gestion sur cette stratégie, Ce fonds, investi sur le marché des obligations spéculatives à haut rendement dites " high yield ", a pour objectif de valoriser le portefeuille à moyen et à long termes, en investissant dans des obligations mondiales dont la notation est comprise en entre BB+ et CCC et dont la maturité n'excède pas le 1er juillet 2029. Le fonds est ouvert à la commercialisation jusqu'au 29 décembre 2023.

Le fonds suit une approche de gestion dite " Buy and Maintain " selon un processus d'investissement éprouvé, qui combine une analyse crédit fondamentale approfondie et une gestion des risques active et rigoureuse.

Le fonds est classé Article 8 selon le Règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

ODDO BHF Global Target 2028 est géré par une équipe d'investissement chevronnée, dirigée par Alexis Renault qui a plus de 27 ans d'expérience dans le crédit High Yield. Il est entouré d'une équipe de 9 gérants-analystes spécialisés.