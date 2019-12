ODDO BHF AM lance le fonds ODDO BHF Green Bond

(AOF) - ODDO BHF AM a annoncé le lancement du fonds ODDO BHF Green Bond. Il est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir le financement de projets durables et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de protection du climat. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d'obligations internationales ODDO BHF Accu Zins. ODDO BHF Green Bond investira dans un portefeuille d'obligations d'États et d'entreprises ainsi que d'émetteurs SSA (souverains, supranationaux et agences) qui financent des projets durables.

Ces projets couvrent des secteurs tels que les infrastructures d'énergies renouvelables ou de transport propre, ou encore des solutions écologiques et durables de gestion des déchets et d'utilisation de l'eau.