Oddo BHF AM lance le fonds Oddo BHF Future of Finance

(AOF) - Oddo BHF AM lance Oddo BHF Future of Finance, un fonds thématique d’actions mondiales investi à la fois dans des sociétés financières innovantes et dans de nouveaux acteurs qui entrent en compétition avec le secteur bancaire traditionnel. Il a pour objectif de capter la mutation que connaît actuellement le secteur financier mondial, qui, d’après la société de gestion, constitue un thème de croissance structurelle solide.

Le fonds offre une exposition à la thématique " Future of Finance " en sélectionnant des entreprises mondiales de toutes tailles de capitalisation, dans tous les pays et dans tous les sous-secteurs.

Il consiste en un portefeuille de 40 à 60 titres choisis à l'issue d'un processus d'investissement actif et de convictions, qui associe une analyse top-down pour définir les sous-thèmes les plus attractifs, à une approche bottom-up qui repose sur une analyse fondamentale approfondie de chaque titre.

" La transformation des sociétés financières sur leurs quatre principaux domaines d'activité (financement, épargne, paiement et assurance) est inévitable. Grâce à l'innovation technologique, un certain nombre de nouveaux acteurs financiers répondent mieux aux nouvelles attentes des consommateurs en leur proposant une expérience clients totalement novatrice. Cette tendance de fond se reflète dans les gains de parts de marché pour ces acteurs innovants et représente pour eux l'assurance d'une croissance de long terme", a expliqué Alex Koagne, gérant du fonds Oddo BHF Future of Finance.

Nicolas Chaput, Chief Executive Officer de Oddo BHF Asset Management, a ajouté : " L'émergence et l'adoption des nouvelles technologies grâce à la digitalisation et à la spécialisation croissante de l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur financier donnent lieu à de nombreuses opportunités d'investissement pour nos clients institutionnels, distributeurs ou particuliers ".