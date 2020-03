Oddo BHF AM : il est temps d'être constructif sur les marchés actions sans être naïf

(AOF) - Pour Oddo BHF Asset Management, il est temps de commencer à acheter des actions. En termes de valorisation, il met en avant trois indicateurs essentiels, dont le rendement du dividende. En prenant comme hypothèse une baisse de 50% des dividendes en Europe, contre -30% entre 2008 et 2010, il fait remarquer que les marchés offriraient encore un rendement de 2,5 % par rapport au rendement du Bund à 10 ans.

La prime de risque a elle vu un effondrement des valorisations et des taux, qui n'ont pas vraiment bougé.

Enfin, le cours sur actif net en Europe a atteint les niveaux observés en 2008, soit 1 fois l'actif net. Pour le CAC40, le ratio cours sur actifs net est estimé à environ 1,17 pour un niveau de 4300. Pour un niveau de 1, le CAC 40 serait estimé à environ 3600/3700 points.

Mais pour le gestionnaire d'actifs, les valorisations ne sont pas ce qui compte le plus en ce moment.

Oddo BHF juge plus pertinent de s'intéresser à l'évolution de la propagation de l'infection. " Où en sommes-nous, voyons-nous un point d'inflexion ? Un vaccin, un médicament ou une prolongation de la quarantaine ?... ", sont les questions qu'il faut se poser.

Ensuite, et c'est, selon lui, peut-être tout aussi important, il s'agit pour beaucoup de la confiance dans les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales. " Et soyons clairs : les mesures sont impressionnantes et elles ont été prises à un rythme record ", observe-t-il.

Le gestionnaire d'actifs en conclut qu'il est temps d'être constructif, de ne pas être naïf car la contagion est loin d'être contenue, mais il juge que le comportement des autorités est un soutien massif aux valorisations à long terme.