ODDO BHF AM enrichit sa gamme Private Equity à destination des clients particuliers

(AOF) - ODDO BHF Asset Management annonce le lancement du Fonds Commun de Placement à Risque, le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow, destiné à relever les défis du futur en investissant spécifiquement dans des thématiques d’avenir, telles que le stockage de l’énergie ou le traitement de l’eau. D’une taille cible de 150 millions d'euros, ce FCPR a pour objectif d’accompagner la transformation des modèles économiques des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de ces secteurs stratégiques pour l’avenir de l’économie en Europe.

Le FCPR vise à construire un portefeuille international de sociétés via des participations directes ou via des fonds.

Classé " Article 8 " selon le Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité, également appelée Réglementation SFDR, le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow entend promouvoir les caractéristiques environnementales et sociales en intégrant les critères ESG à chaque étape de son processus d'investissement.

Pour répondre à ces enjeux, le fonds s'engage à développer une allocation de ses actifs qui respecte deux critères.

Le premier est un minimum de 90% en Fonds et opérations de co-investissements réalisés sur plusieurs thématiques d'avenir, comme le stockage de l'énergie ou le traitement de l'eau.

Le second est un minimum de 70% en Fonds classés Article 8 selon le Règlement SFDR (ce qui signifie qu'ils font la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales) ou en Fonds classés Article 9 (ce qui signifie qu'ils poursuivent un objectif d'investissement durable et cherchent par conséquent à obtenir des résultats spécifiques en matière de durabilité, parallèlement à leurs perspectives de performance financière). Au minimum 15% de l'encours total sera alloué en Fonds classés Article 9.

Le Fonds présente notamment un risque de perte en capital. L'investissement est bloqué pendant la durée de vie du Fonds, soit 8 ans avec une extension possible de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en février 2031 et au plus tard jusqu'en février 2033 (sur décision de la Société de Gestion).