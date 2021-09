ODDO BHF : Alexis de Rosnay prend la responsabilité du projet d'établissement au Royaume-Uni

(AOF) - Alexis de Rosnay, qui avait rejoint le Groupe ODDO BHF en septembre 2019 en qualité de Senior Advisor, prend en charge le projet d'établissement d'une filiale du groupe franco-allemand au Royaume-Uni, dont il aura la responsabilité. Il dirige désormais également la franchise Healthcare de ODDO BHF.

Le groupe franco-allemand envisage de développer et commercialiser depuis Londres, certains de ses services d'investissement en matière de banque privée, de gestion d'actifs et de banque d'investissement au profit des clients britanniques et internationaux basés au Royaume-Uni, qui peuvent être intéressés par l'expertise et la connaissance de la zone Euro des équipes ODDO BHF.

Le réseau, les compétences et la grande expérience d'Alexis de Rosnay constituent des atouts essentiels pour permettre au groupe de saisir les nouvelles opportunités d'un marché qui demeure profond et porteur pour les métiers du Groupe, plus particulièrement pour le développement transversal de la franchise Santé.

A ce titre, en tant que Responsable de la franchise Healthcare du Groupe et de la structure une fois créée au Royaume-Uni, Alexis de Rosnay appuiera l'ensemble des équipes du Groupe qui œuvre dans le secteur de la santé au sens large, en particulier les équipes de conseils (Advisory), d'Equity Capital Market (ECM) et de capital-investissement.