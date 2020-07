Oddo BHF : Agathe Schittly est nommée Directrice du Marketing du groupe

(AOF) - Agathe Schittly est promue Directrice Globale du Marketing pour l'ensemble des activités du groupe Oddo BHF. Elle intègre à ce titre le General Management Committee. La création de ce poste au niveau de la Direction Générale illustre le souci de mettre au centre des objectifs du groupe la meilleure compréhension des clients, de manière transversale à tous les métiers.

Agathe Schittly, qui a rejoint le groupe Oddo BHF en 2005 et y a réalisé l'ensemble de sa carrière, était jusqu'à présent Directrice Stratégie, Marketing et Produits de Oddo BHF Asset Management et pilote, depuis avril 2019, une réflexion stratégique sur l'expérience clients au sein du groupe.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Agathe Schittly aura pour mission de coordonner et mettre en œuvre les efforts de transformation du groupe en termes d'expérience clients. Elle aura comme premiers objectifs prioritaires l'amélioration de l'expérience digitale des clients et la mise en place d'un outil de gestion de la relation clients (CRM) performant pour tous les métiers du groupe