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Oddo BHF abaisse sa cible sur BAE Systems, le titre recule
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 17:24

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L'analyste reste à "sous-performance" sur le titre BAE Systems, avec un objectif de cours abaissé de 2 150 à 2 000 pence. En fin de journée, le titre abandonne 1,4% à Londres, autour des 1 889 pence,

Cette révision de l'analyste reflète principalement la contraction des multiples de valorisation du secteur de la défense. Malgré une dynamique opérationnelle solide et des perspectives de demande favorables à long terme, l'analyste juge que la prime de valorisation du groupe ne reflète pas suffisamment plusieurs risques.

Le bureau d'études pointe notamment les incertitudes budgétaires croissantes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'un profil de croissance structurellement inférieur à celui de ses concurrents européens. Il anticipe une croissance annuelle moyenne du bénéfice par action de 13,3% entre 2026 et 2030, contre 19% pour ses pairs.

Oddo BHF souligne également le risque que les gouvernements britannique et états-unien limitent toute extension du programme de rachats d'actions. Enfin, le relèvement de la prévision de flux de trésorerie disponible pour 2026 à environ 3 MdsGBP repose principalement sur des avances clients plus importantes qu'attendu.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 17:24:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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