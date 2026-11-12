Oddo BHF abaisse sa cible sur BAE Systems, le titre recule

L'analyste reste à "sous-performance" sur le titre BAE Systems, avec un objectif de cours abaissé de 2 150 à 2 000 pence. En fin de journée, le titre abandonne 1,4% à Londres, autour des 1 889 pence,
Cette révision de l'analyste reflète principalement la contraction des multiples de valorisation du secteur de la défense. Malgré une dynamique opérationnelle solide et des perspectives de demande favorables à long terme, l'analyste juge que la prime de valorisation du groupe ne reflète pas suffisamment plusieurs risques.
Le bureau d'études pointe notamment les incertitudes budgétaires croissantes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'un profil de croissance structurellement inférieur à celui de ses concurrents européens. Il anticipe une croissance annuelle moyenne du bénéfice par action de 13,3% entre 2026 et 2030, contre 19% pour ses pairs.
Oddo BHF souligne également le risque que les gouvernements britannique et états-unien limitent toute extension du programme de rachats d'actions. Enfin, le relèvement de la prévision de flux de trésorerie disponible pour 2026 à environ 3 MdsGBP repose principalement sur des avances clients plus importantes qu'attendu.
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