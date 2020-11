Octo AM liste les secteurs gagnants et perdants de la deuxième vague

(AOF) - Matthieu Bailly, directeur général délégué et gérant obligataire d'Octo AM, a comme chaque fois publié une lettre hebdomadaire dans laquelle il livre son analyse sans concession de l'impact de la seconde vague sur la croissance, l'endettement, les taux d'intérêt, les devises, les entreprises, le marché obligataire et bien sûr, le positionnement de ses portefeuilles obligataires.

Concernant les entreprises, il estime que la survenue de la seconde vague sanitaire devrait simplement accentuer les tendances observées lors du premier semestre, qui laissaient déjà, à l'époque, entrevoir une reprise en K ; le K symbolisant sur sa branche haute les gagnants et sur sa branche basse, les perdants.

Du côté des gagnants, Matthieu Bailly répertorie les secteurs non cycliques (utilities, telecoms,...), la santé, le digital, certains types de produits de consommation comme l'ameublement ou le bricolage, certains types de distributeurs comme les produits surgelés (Picard).

Il cite également les entreprises aux bilans solides et aux poches garnies de liquidités, profitant généralement des crises pour asseoir leur position, absorber quelques concurrents ou acquérir des actifs à bon compte.

Du côté des perdants Matthieu Bailly a évoqué les secteurs massivement touchés par les confinements comme le tourisme, les transports mais aussi la mode, la distribution qualifiée de " non essentielle " par les gouvernements, la publicité, ...

Il évoque également les entreprises déjà significativement endettées, pour lesquelles quelques mois d'activité réduite peut entraîner le dépôt de bilan ou la restructuration de dette.

Attention cependant prévient Matthieu Bailly, les modifications de consommation observées lors des premiers mois de crise sanitaire pourraient ne pas forcément être toutes pérennes, d'une part parce que certains biens qui avaient connu un pic de consommation sont en fait relativement durables et d'autre part parce que les populations touchées par la crise sur longue période finiront par réduire leur consommation globale, y compris sur les produits ou services " covid-free ".

Le gérant pense par exemple au 'boom' de l'ameublement qui avait, au second trimestre, largement bénéficié à des enseignes comme But ou Maisons du Monde. Il rappelle cependant que les meubles ou l'aménagement du domicile sont des biens qui ne se remplacent pas tous les mois et que le pic de consommation passé sur ce secteur pourrait ne pas se reproduire sur la durée.

De même, les nouveaux abonnements à certaines plateformes comme Netflix devraient marquer le pas et la croissance de chiffre d'affaires se normaliser.