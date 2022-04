Octo AM : l'environnement favorable à la gestion Value sur les marchés obligataires

(AOF) - « Dans un contexte inflationniste globalement défavorable aux marchés du crédit, les fonds obligataires continuent d’offrir des opportunités d’investissement à condition de recourir à des stratégies de bond picking cherchant à identifier dans l’univers d’investissement, des obligations affichant des décotes non justifiées et qui sont amenées à se résorber avec le temps », affirme Matthieu Bailly, Fondateur et Directeur Général Délégué chez Octo AM.

Les scenarii variés permettent de cristalliser ce complément de performance pour les fonds obligataires.

Selon le gestionnaire d'actifs, cette approche Value permet notamment de s'affranchir d'une partie de la volatilité des marchés du crédit dans la mesure où elle aboutit à sélectionner des titres plus rémunérateurs à risque égal.

Elle permet de se départir des grands indices obligataires, qui privilégient structurellement des émetteurs récurrents, entreprises de grande taille largement endettées, au détriment de petits émetteurs (uniques) aux bilans potentiellement plus sains, au bénéfice de titres décotés, moins sensibles aux hausses de taux, d'entreprises moins sensibles aux cycles économiques ou plus à même de prospérer dans le contexte macroéconomique actuel.