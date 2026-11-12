Octave recule après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice légèrement en deçà des estimations

** Octave Specialty OCTV.O , société spécialisée dans les logiciels industriels et l'intelligence artificielle, recule de 2,7% à 20,67 dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,64 et 1,66 milliard de dollars, la valeur médiane étant légèrement inférieure aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 1,651 milliard – données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 415 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 401,94 millions de dollars

** L'entreprise affiche un BPA ajusté de 32 cents, conforme aux projections des analystes

** Sur les 6 sociétés de courtage qui notent le titre, 3 lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux et 3 "conserver"; l’objectif de cours médian s’établit à 21 $ – données compilées par LSEG

** OCTV se négocie à 15,89 fois son BPA prévisionnel pour les 12 prochains mois, surpassant la médiane du secteur de 12,72 – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, OCTV affiche une baisse de 25 ,07% par rapport à son cours d'ouverture de 28 dollars lors de son introduction en bourse en juin