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Octave recule après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice légèrement en deçà des estimations
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 17:45

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** Octave Specialty OCTV.O , société spécialisée dans les logiciels industriels et l'intelligence artificielle, recule de 2,7% à 20,67 dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,64 et 1,66 milliard de dollars, la valeur médiane étant légèrement inférieure aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 1,651 milliard – données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 415 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 401,94 millions de dollars

** L'entreprise affiche un BPA ajusté de 32 cents, conforme aux projections des analystes

** Sur les 6 sociétés de courtage qui notent le titre, 3 lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux et 3 "conserver"; l’objectif de cours médian s’établit à 21 $ – données compilées par LSEG

** OCTV se négocie à 15,89 fois son BPA prévisionnel pour les 12 prochains mois, surpassant la médiane du secteur de 12,72 – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, OCTV affiche une baisse de 25 ,07% par rapport à son cours d'ouverture de 28 dollars lors de son introduction en bourse en juin

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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