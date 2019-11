OCEASOFT : ouverture aujourd'hui de l'offre publique d'achat simplifiée

Ce prix de cession est identique à celui de l'acquisition du bloc de contrôle de 62,08 % réalisée le 24 octobre dernier par Dickson Acquisition France auprès de Laurent Rousseau, fondateur d'Oceasoft, Europtim Finances SAS (holding personnelle de Laurent Rousseau), Vatel Capital, SORIDEC et SOFILARO, dans le cadre de transactions hors marché.

Cette offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 19 novembre 2019. Elle est ouverte à compter d'aujourd'hui pour une durée de 15 jours de négociation, soit jusqu'au 11 décembre 2019 inclus. Les résultats de l'offre seront rendus publics le 12 décembre 2019, sous réserve de confirmation par l'AMF et Euronext dans leurs avis de clôture de l'offre à paraître.

