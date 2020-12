OCDE: "les individus doivent continuer d'épargner pour leur retraite et éviter de vendre des actifs"

(AOF) - Il ressort des Perspectives de l'OCDE sur les pensions 2020 qu'avant la pandémie, le vieillissement démographique, la croissance atone et le faible niveau des rendements et des taux d'intérêt pesaient déjà lourdement sur les régimes par capitalisation et par répartition, sur les régimes à prestations définies et à cotisations définies, ainsi que sur les régimes privés et publics de retraite.

Les chocs provoqués par la crise sanitaire et économique mondiale vont probablement maintenir, à l'avenir, la croissance économique, les taux d'intérêt et les rendements à des niveaux durablement faibles, exposant de nombreuses personnes au risque de ne pas pouvoir épargner suffisamment pour leur retraite.

L'OCDE recommande notamment aux décideurs à veiller à ce que les individus continuent d'épargner pour leur retraite et évitent de vendre des actifs et de réaliser des pertes lorsque les marchés subissent des baisses marquées.

L'organisation recommande également d'atténuer les conséquences négatives potentielles d'un changement fréquent de stratégies d'investissement sur le revenu futur des retraités et sur la stabilité des marchés financiers.

L'OCDE recommande de plus la mise en place d'un cadre réglementaire qui garantisse la viabilité des dispositifs de partage des risques et favorise l'équité entre participants, permettant à tous de profiter des avantages du partage de risques en termes d'atténuation des risques et de revenu supérieur attendu à la retraite.

Enfin, l'organisation recommande de veiller à ce que la communication sur les stratégies d'investissement et les risques, rendements et coûts qui leur sont associés soit cohérente, normalisée et adaptée au public cible et qu'elle évite tout jargon et indicateurs complexes.