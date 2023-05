OCDE : les besoins d’emprunts souverains devraient augmenter en 2023

(AOF) - Les besoins d’emprunts souverains devraient s’accroître en 2023 dans le contexte des répercussions économiques et financières de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, alors même que de nombreux pays de l’OCDE s’efforcent d’atténuer l’impact de la hausse des prix sur les ménages et les entreprises, selon un nouveau rapport de l’organisation internationale.

D'après les estimations présentées dans la publication " Les Perspectives de l'OCDE sur les emprunts souverains 2023 ", les besoins d'emprunts bruts augmenteront de 6% environ en 2023, pour atteindre un montant total de 12 900 milliards de dollars américains, alors qu'ils s'établissaient à 12 200 milliards de dollars américains en 2022.

Les besoins d'emprunts nets devraient aussi s'accroître en 2023, pour passer de 10 200 milliards dollars américains en 2022 à 10 600 milliards dollars américains cette année.

L'encours de la dette des administrations centrales a diminué en pourcentage du PIB, refluant d'un pic de 88% en 2020 à 83% en 2022, et devrait rester stable en 2023, tout en demeurant supérieur d'environ 10 points de pourcentage à son niveau d'avant la pandémie.

Près de la moitié de la dette négociable des pays de l'OCDE - soit environ 23 000 milliards dollars américains - arrivera à échéance au cours des trois prochaines années. Les coûts d'emprunt ont plus que doublé pour les emprunteurs souverains des pays de l'OCDE depuis 2021, le rendement moyen des obligations souveraines à l'émission étant passé de 1,4% en 2021 à 3,3% en 2022, et ils semblent devoir augmenter encore à court terme.

En conséquence, les pays sont confrontés à un risque de refinancement élevé, et de nombreux États qui consacreront une part plus importante de leur budget à assurer le service de leur dette pourraient ainsi être soumis à des contraintes budgétaires plus fortes au cours des années à venir.