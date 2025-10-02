Occidental vend son unité OxyChem à Berkshire pour 9,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les actions et de détails aux paragraphes 2 et 7)

Occidental Petroleum OXY.N a annoncé jeudi la vente de sa division pétrochimique à Berkshire Hathaway

BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars, alors que le producteur américain de pétrole et de gaz cherche à réduire sa dette.

La vente de l'unité OxyChem, qui produit des produits chimiques utilisés pour le traitement des piscines et des produits en vinyle utilisés pour les tuyaux d'alimentation en eau et les fournitures médicales, s'ajoute à une série de cessions prévues par la société basée à Houston, au Texas, au cours des dernières années, afin de lever des fonds. Ses actions ont augmenté de 2,3 % dans les échanges avant bourse.

Si l'opération est conclue, elle sera la plus importante pour Berkshire, le principal actionnaire d'Occidental, depuis son achat de la compagnie d'assurance Alleghany Corporation en 2022, pour un montant de 11,6 milliards de dollars, et elle élargira son portefeuille de produits chimiques au-delà de Lubrizol.

Occidental, l'un des principaux producteurs de produits chimiques de base et de chlorure de polyvinyle aux États-Unis, est aux prises avec un endettement massif, héritage de son acquisition d'Anadarko Petroleum pour 55 milliards de dollars en 2019, lorsqu'il a surenchéri sur son rival Chevron pour s'approprier certains des plus riches gisements de pétrole de schiste du Texas.

La société s'est encore plus endettée après avoir conclu l'an dernier l'acquisition, pour 12 milliards de dollars, du producteur privé de pétrole de schiste américain CrownRock, qui a renforcé sa position dans le bassin permien. Sa dette s'élevait à 23,34 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

En août, la société a annoncé 950 millions de dollars de cessions supplémentaires depuis le début du deuxième trimestre, dont 370 millions ont déjà été réalisés, et elle a remboursé 3 milliards de dollars de dettes depuis le début de l'année.

Occidental a déclaré jeudi qu'elle utiliserait 6,5 milliards de dollars du produit de l'opération pour réduire sa dette, ce qui ramènerait le total de sa dette principale en dessous de l'objectif de 15 milliards de dollars fixé après l'opération CrownRock.

L'opération, qui devrait être conclue au cours du quatrième trimestre, indique également que la société se recentre sur ses activités pétrolières et gazières, qui ont représenté 75 % de ses bénéfices totaux l'année dernière.

Au cours des deux premiers trimestres de cette année, l'unité OxyChem a généré un revenu combiné de 2,42 milliards de dollars.

Berkshire, qui détient environ 27 % des actions en circulation d'Occidental, a commencé à prendre des participations dans la société en février 2022, à peu près au moment où la Russie a envahi l'Ukraine.