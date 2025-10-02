 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 082,17
+1,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Occidental vend son unité OxyChem à Berkshire pour 9,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les actions et de détails aux paragraphes 2 et 7)

Occidental Petroleum OXY.N a annoncé jeudi la vente de sa division pétrochimique à Berkshire Hathaway

BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars, alors que le producteur américain de pétrole et de gaz cherche à réduire sa dette.

La vente de l'unité OxyChem, qui produit des produits chimiques utilisés pour le traitement des piscines et des produits en vinyle utilisés pour les tuyaux d'alimentation en eau et les fournitures médicales, s'ajoute à une série de cessions prévues par la société basée à Houston, au Texas, au cours des dernières années, afin de lever des fonds. Ses actions ont augmenté de 2,3 % dans les échanges avant bourse.

Si l'opération est conclue, elle sera la plus importante pour Berkshire, le principal actionnaire d'Occidental, depuis son achat de la compagnie d'assurance Alleghany Corporation en 2022, pour un montant de 11,6 milliards de dollars, et elle élargira son portefeuille de produits chimiques au-delà de Lubrizol.

Occidental, l'un des principaux producteurs de produits chimiques de base et de chlorure de polyvinyle aux États-Unis, est aux prises avec un endettement massif, héritage de son acquisition d'Anadarko Petroleum pour 55 milliards de dollars en 2019, lorsqu'il a surenchéri sur son rival Chevron pour s'approprier certains des plus riches gisements de pétrole de schiste du Texas.

La société s'est encore plus endettée après avoir conclu l'an dernier l'acquisition, pour 12 milliards de dollars, du producteur privé de pétrole de schiste américain CrownRock, qui a renforcé sa position dans le bassin permien. Sa dette s'élevait à 23,34 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

En août, la société a annoncé 950 millions de dollars de cessions supplémentaires depuis le début du deuxième trimestre, dont 370 millions ont déjà été réalisés, et elle a remboursé 3 milliards de dollars de dettes depuis le début de l'année.

Occidental a déclaré jeudi qu'elle utiliserait 6,5 milliards de dollars du produit de l'opération pour réduire sa dette, ce qui ramènerait le total de sa dette principale en dessous de l'objectif de 15 milliards de dollars fixé après l'opération CrownRock.

L'opération, qui devrait être conclue au cours du quatrième trimestre, indique également que la société se recentre sur ses activités pétrolières et gazières, qui ont représenté 75 % de ses bénéfices totaux l'année dernière.

Au cours des deux premiers trimestres de cette année, l'unité OxyChem a généré un revenu combiné de 2,42 milliards de dollars.

Berkshire, qui détient environ 27 % des actions en circulation d'Occidental, a commencé à prendre des participations dans la société en février 2022, à peu près au moment où la Russie a envahi l'Ukraine.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
747 303,175 USD NYSE -0,87%
Gaz naturel
3,48 USD NYMEX +0,87%
OCCIDENTAL PETROLEUM
47,730 USD NYSE +0,99%
Pétrole Brent
64,98 USD Ice Europ -0,67%
Pétrole WTI
61,44 USD Ice Europ -0,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Malgré les records boursiers, ces signaux d'alerte qui interrogent
    Malgré les records boursiers, ces signaux d'alerte qui interrogent
    information fournie par Ecorama 02.10.2025 14:10 

    CAC 40 qui repasse la barre des 8000 points, bourses européennes qui s'envolent, Dow Jones qui vient de battre un nouveau record : les marchés boursiers semblent ignorer les nuages qui s’amoncellent. Cette euphorie est-elle solide ? L'analyse de Jean-François Robin, ... Lire la suite

  • Chercheur au travail dans le secteur de la santé. (Crédits: Adobe Stock)
    Le secteur de la santé actuellement le plus attractif au monde
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 02.10.2025 14:10 

    Malgré les turbulences politiques et les disparités géographiques, le secteur mondial de la Santé affiche aujourd'hui le meilleur profil de performance parmi les grands secteurs boursiers. Avec un rating EQUITY GPS agrégé de 6,3/10, il surpasse les autres segments ... Lire la suite

  • Patrick Artus : "Tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut !"
    Patrick Artus : "Tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut !"
    information fournie par Ecorama 02.10.2025 14:05 

    Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la crédibilité du plan budgétaire français, les tensions politiques autour du vote ... Lire la suite

  • Maroc: deux morts dans une nouvelle nuit de violences
    Maroc: deux morts dans une nouvelle nuit de violences
    information fournie par AFP Video 02.10.2025 13:54 

    Deux personnes ont été abattues mercredi soir par des gendarmes au Maroc alors qu'elles tentaient "de prendre d'assaut" une brigade, au deuxième jour de violences en marge d'un mouvement pacifique pour de meilleurs systèmes éducatif et de santé.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank