Occidental sécurise du CO2 pour doper sa production pétrolière au Texas

Occidental Petroleum a annoncé hier la signature d'accords à long terme avec deux entreprises afin de sécuriser l'approvisionnement en CO2 capté sur des usines gazières tierces dans le bassin du Delaware. Ce dioxyde de carbone sera utilisé pour ses opérations de récupération assistée du pétrole (EOR) dans le bassin permien. Les deux promoteurs du projet financeront et construiront les infrastructures nécessaires pour capter, transporter et livrer le CO2 au groupe pétrolier américain.

Jusqu'à 4 millions de tonnes de CO2 captées par an

Ces accords distincts concernent deux projets dans le bassin du Delaware, conçus pour capter et acheminer ensemble environ 2 millions de tonnes de CO2 par an depuis des usines de traitement de gaz naturel existantes et futures. Les installations pourront potentiellement doubler leur capacité pour atteindre 4 millions de tonnes par an au total. Les projets restent soumis aux décisions finales d'investissement, et les premières livraisons à Occidental Petroleum sont attendues pour 2029.

Un réseau de pipelines de 160 kilomètres en projet

Ces projets prévoient également la construction conjointe de près de 160 kilomètres (environ 100 miles) de nouveaux pipelines de CO2 dans le bassin du Delaware. Ces conduites seront raccordées au réseau de transport de CO2 existant qui alimente le bassin permien, étendant ainsi l'accès au dioxyde de carbone à l'ensemble de la zone du Delaware.

Ces canalisations sont conçues avec des capacités excédentaires afin de permettre le raccordement d'autres usines de traitement de gaz ou de sources industrielles de CO2, tout en soutenant les futures opérations d'extraction pétrolière d'Occidental, qu'elles soient conventionnelles ou non.

Par ailleurs, Occidental cherche à conclure d'autres accords d'achat pour récupérer du CO2 auprès de nouveaux partenaires industriels.