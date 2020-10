Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Occidental : rebond confirmé sur 9,69$, bute sur les 11,2$ Cercle Finance • 09/10/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - Occidental avait bondi de +9% jeudi (ouvrant un 'gap' au-dessus de 10,32E) mais bute sur les 11,2$. Ce n'est peut-être qu'un reprise de respiration, le titre semble bien parti pour aller tester la résistance des 12$ (des 16, 17 et 18 septembre) puis refermer le 'gap' des 12,12E du 4 septembre.

Valeurs associées OCCIDENTAL PETROLEUM NYSE -1.70%