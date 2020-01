OCCIDENTAL PETROLEUM s'impose une cure d'austérité

(AOF) - Occidental Petroleum a débuté cette semaine un plan de licenciements afin de réduire ses coûts, selon le Houston Chronicle. Ces derniers mois, la compagnie pétrolière avait facilité les départs volontaires et élaboré un programme ce cessions d'actifs, mais aujourd'hui, elle entend bien supprimer des postes. Le personnel du groupe au Texas et dans le Colorado serait le plus vulnérable. A l'international, peu d'emplois seraient concernés.