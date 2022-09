Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Occidental Petroleum : rebondit vers 67,8$ information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 17:45









(CercleFinance.com) - Occidental Petroleum, la valeur énergétique favorite de Warren Buffet, rebondit sur 64,6$ vers 67,8$.

Le prochain objectif sera l'ex-zénith des 74,9E du 24 août... puis le record des 87,7$ du 7 juin 2018.





Valeurs associées OCCIDENTAL PETROLEUM NYSE +3.48%