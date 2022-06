Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Occidental Petroleum : première alerte à la baisse sous 58$ information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 18:51









(CercleFinance.com) - Occidental Petroleum valide une première alerte à la baisse sous 58$ (le canal haussier est invalidé) mais la situation n'est pas encore alarmante car le support des 55$ n'est pas encore menacé.

S'il l'était, Occidental pourrait décrocher en direction du 'gap' des 43,78E demeuré béant depuis le 28 février puis des 38.3$, zone support du 22/02/2022.





