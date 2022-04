Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Occidental Petroleum : plafonne depuis 1 mois sous 62$ information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 11:10









(CercleFinance.com) - Occidental Petroleum, la valeur pétrolière favorite de Warren Buffet, plafonne depuis 1 mois sous 62$ (plusieurs tests les 21 et 23 mars puis les 8 et 18 avril).

Le titre s'inscrit dans un biseau très resserré (avec 51$ au plus bas le 5 mars).

Rappel : le titre partait d'un plancher de 27$ le 20/12/2021 (il y a 4 mois jour pour jour) et de 21,6$ le 21/08/2021. Un triplement est quasiment acquis: il suffira de tester 64,8E.





