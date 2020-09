Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Occidental Pétroleum : la 'capi' rechute sous 10Mds$ Cercle Finance • 11/09/2020 à 10:56









(CercleFinance.com) - C'était encore un géant de l'industrie pétrolière en 2018, avec une capitalisation de 80Mds$ (plus de 100Mds$ en 2014)... mais voici le titre retombé vers 10$ et sa capitalisation sous les 10Mds$: Occidental semble bien parti pour retracer son plancher historique des 9,5$ du 23 mars, voir peut-être aller chercher uin nouveau plancher vers 8$ (division par 3 depuis le zénith des 24$ du 8 juin.

Valeurs associées OCCIDENTAL PETROLEUM NYSE -7.87%