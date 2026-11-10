Occidental Petroleum dépasse ses objectifs de production au 3e trimestre malgré la baisse des cours

Occidental Petroleum a dévoilé hier soir aujourd'hui ses résultats pour le 3e trimestre 2026. Le groupe pétrolier américain enregistre un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars (soit 1,61 USD par action) contre 666 MUSD il y a un an. Le bénéfice ajusté s'élève à 2 MdsUSD (soit 1,91 USD par action pour les activités poursuivies) contre 649 MUSD au 3e trimestre 2025. Cet écart entre les deux montants s'explique principalement par des pertes sur certains contrats financiers de couverture.

Pétrole et gaz : le recul des cours du brut atténué par le gaz américain

Sur ce trimestre, ses bénéfices avant impôts de la branche pétrole et gaz ont atteint 2,6 MdsUSD contre 2,8 MdsUSD au trimestre précédent. Hors éléments exceptionnels, ce repli s'explique principalement par la baisse des prix réels de vente du pétrole brut, en partie compensée par la hausse des prix du gaz naturel sur le marché américain.

Au cours du trimestre, les cours moyens de référence du pétrole se sont établis à 85,79 USD le baril pour le WTI américain et à 91,62 USD pour le Brent. Le prix moyen effectif auquel Occidental Petroleum a vendu son brut à l'échelle mondiale a reculé de 11% par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 85,91 USD le baril. Le prix moyen des liquides de gaz naturel est resté stable à 24,63 USD le baril. En revanche, le prix moyen de vente du gaz aux Etats-Unis a fortement rebondi ( 209%), remontant à 1,61 USD par millier de pieds cubes (Mcf), contre un niveau négatif de 1,48 USD le trimestre précédent.

Sur ce segment d'activité, la production mondiale moyenne s'est élevée à 1,427 million de barils équivalent pétrole par jour, dépassant les prévisions médianes de l'entreprise. Cette dynamique a été portée par l'activité dans les bassins du Permien et des Rocheuses, compensant une baisse temporaire de cadence sur certaines installations du Golfe d'Amérique causée par la maintenance et le blocage d'un gazoduc tiers.

Midstream & Marketing : resserrement des marges malgré la contribution de WES

Quant à l'activité Midstream & Marketing, elle enregistre un bénéfice avant impôts de 55 MUSD contre 1,3 MdUSD au trimestre précédent. Hors éléments exceptionnels, ces résultats se situent toutefois au-dessus de la fourchette haute des objectifs fixés.

La baisse d'un trimestre à l'autre s'explique par :

- une réduction des marges sur le gaz, liée au resserrement de l'écart de prix régional entre le bassin de Waha (Texas) et la côte du Golfe du Mexique.

- une baisse des marges sur le pétrole liée au calendrier des ventes.

Ces effets ont été partiellement atténués par des volumes et des prix de soufre plus élevés sur le site d'Al Hosn (Emirats arabes unis).

Enfin, la contribution aux bénéfices provenant de la participation dans la société Wes s'élève à 121 MUSD de dollars sur le trimestre. Wes ( Western Midstream) est une grande entreprise américaine spécialisée dans les infrastructures d'hydrocarbures (midstream : gazoducs, oléoducs, usines de traitement, stockage). Occidental en est le principal actionnaire et partenaire historique

Bilan financier : accélération du désendettement et cap sur 2030

"Nous avons franchi une étape majeure au cours de ce trimestre : le montant de notre dette principale a été ramené à 10 MdsUSD , après avoir remboursé 10,4 MdsUSD depuis le début de l'année", a déclaré Richard Jackson, président-directeur général.

"Nos équipes ont signé un nouveau trimestre solide, prolongeant les bons résultats opérationnels et financiers observés tout au long de 2026. Forts de cette solidité financière retrouvée, nous accélérons notre plan visant à générer plus de 4 MdsUSD de liquidités durables par an d'ici 2030, ouvrant ainsi la voie à une meilleure rémunération du capital et à une valeur pérenne pour nos actionnaires", précise le dirigeant.