Occidental Petroleum dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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Le producteur américain de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a dépassé lundi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des cours du pétrole.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 1,91 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des prévisions de 1,46 dollar, selon les données compilées par LSEG.