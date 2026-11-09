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Occidental Petroleum dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 22:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a dépassé lundi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des cours du pétrole.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 1,91 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des prévisions de 1,46 dollar, selon les données compilées par LSEG.

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