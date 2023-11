Occidental Petroleum : bénéfice trimestriel divisé de plus de 2

(AOF) - Entreprise pétrolière et gazière, Occidental Petroleum a annoncé un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre de 2023 de 1,2 milliard de dollars, soit 1,20 dollar par action diluée. Il a chuté de plus de la moitié comparé à il y a un an. Sur cette période, il a généré des flux de trésorerie d’exploitation de 3,1 milliards de dollars. Le bénéfice avant impôt du segment pétrole et gaz sur ce troisième trimestre est de 2 milliards de dollars comparé à 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2023.

"Si l'on exclut les éléments qui influent sur la comparabilité, le revenu pétrolier et gazier du troisième trimestre s'est amélioré par rapport au trimestre précédent en raison de la hausse des prix et des volumes du pétrole brut intérieur", affirme Occidental Petroleum.

La production mondiale moyenne totale de 1,22 million de barils équivalent pétrole par jour pour le troisième trimestre a dépassé le point médian des prévisions de 34 mille barils équivalent pétrole.

