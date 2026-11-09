Occidental dépasse les prévisions de bénéfices, la hausse des prix du pétrole compensant la baisse de la production

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(Ajouts des commentaires d'un analyste et de détails aux paragraphes 7 à 10, ainsi que des graphiques)

par Katha Kalia

Le producteur américain de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a dépassé lundi les attentes de Wall Street concernant ses bénéfices du troisième trimestre, la hausse des cours du pétrole ayant contribué à compenser une baisse de la production.

Les cours de référence du Brent ont affiché une hausse moyenne de 31 % au cours du trimestre, s’établissant à 89,27 dollars le baril par rapport à l’année précédente, le conflit au Moyen-Orient, qui en est désormais à son neuvième mois, ayant perturbé l’approvisionnement en énergie et le transport maritime via le détroit d’Ormuz, un point de passage crucial.

Le prix moyen réalisé par Occidental a bondi de32,6% pour atteindre 85,91 dollars le baril au cours du trimestre clos le 30 septembre.

La production mondiale moyenne a reculé d’environ 2,6 % pour s’établir à 1,43 million de barils équivalent pétrole par jour (boepj) au cours du trimestre juillet-septembre, pénalisée par une réduction temporaire de la production dans certaines installations du golfe du Mexique et par des opérations de maintenance .

La production des activités internationales d’Occidental, concentrées en Algérie, à Oman, au Qatar et aux Émirats arabes unis, a reculé de 5,8 % pour s’établir à 224 000 boepj. Les actifs internationaux d’Occidental ont représenté 16,2 % de sa production totale en 2025.

Pour le trimestre en cours, la société prévoit une productioncomprise entre 1,43 million et 1,47 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd), la production du bassin du Permien devant s’établir en moyenne entre 820 000 et 840 000 boepd.

Les analystes de Piper Sandler ont indiqué que les prévisions de production pour le quatrième trimestre étaient légèrement inférieures aux attentes et que les prévisions de coûts d’exploitation nationaux étaient plus élevées que prévu.

Ses principaux concurrents , Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N , ainsi que d’autres acteurs du secteur tels que Devon Energy DVN.N , APA Corp APA.O , Diamondback Energy FANG.O , EOG Resources EOG.N et ConocoPhillips COP.N , ont tous dépassé les estimations de bénéfices grâce à la hausse des prix du brut.

Par ailleurs, Occidental a annoncé avoir signé des accords à long terme pour s'approvisionner en jusqu'à 2 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an auprès de deux projets de capture du carbone dans le bassin du Delaware, afin de soutenir ses opérations de récupération du pétrole dans le bassin du Permien. Les livraisons devraient débuter en 2029.

Le producteur de schiste basé à Houstona affiché un bénéfice ajusté de 1,91 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des prévisions de 1,46 dollar, selon les données compilées par LSEG.