Occidental cède son unité chimique dans le cadre d'un accord de 9,7 milliards de dollars avec Berkshire pour réduire sa dette

Occidental utilisera le produit de la vente de 6,5 milliards de dollars pour réduire sa dette

L'endettement a atteint un sommet après les transactions avec Anadarko et CrownRock

Berkshire élargit son portefeuille de produits chimiques au-delà de Lubrizol

La vente reflète les liens plus étroits entre Berkshire et Occidental

Occidental se recentre sur ses activités principales dans le domaine du pétrole et du gaz

(Mise à jour des actions au paragraphe 10) par Pooja Menon et Sheila Dang

Occidental Petroleum OXY.N va vendre sa branche chimique OxyChem à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars, a annoncé la société jeudi, marquant son plus grand désinvestissement à ce jour pour réduire sa dette après des années d'acquisitions coûteuses.

Si l'opération est conclue, il s'agira de la plus grosse acquisition de Berkshire depuis l'achat de la compagnie d'assurance Alleghany Corporation en 2022 pour un montant de 11,6 milliards de dollars, et d'élargir son portefeuille de produits chimiques au-delà de Lubrizol.

Berkshire est le principal actionnaire d'Occidental et a commencé à prendre des participations dans le producteur américain de pétrole et de gaz en février 2022, au moment où la Russie envahissait l'Ukraine.

Ce désinvestissement met en évidence les liens étroits qui unissent les deux entreprises. Lors d'une réunion en 2019 avec Buffett, la directrice générale d'Occidental, Vicki Hollub, a obtenu un investissement de 10 milliards de dollars qui lui a permis de faire une offre pour le producteur de pétrole Anadarko Petroleum, surenchérissant sur son rival Chevron pour obtenir certains des plus riches gisements de pétrole de schiste du Texas.

Mais l'achat d'Anadarko pour 55 milliards de dollars a laissé Occidental criblé de dettes. Le fardeau s'est aggravé après que la société a conclu son acquisition de CrownRock , un producteur privé de pétrole de schiste américain, pour un montant de 12 milliards de dollars l'année dernière.

Pour réduire son endettement massif, qui s'élevait à 23,34 milliards de dollars à la fin du mois de juin, Occidental a régulièrement cédé des actifs au cours des dernières années.

La société a annoncé en août 950 millions de dollars de cessions supplémentaires depuis le début du deuxième trimestre, dont 370 millions de dollars ont déjà été réalisés, et elle a remboursé 3 milliards de dollars de dettes depuis le début de l'année.

Occidental a déclaré jeudi qu'elle utiliserait 6,5 milliards de dollars du produit pour réduire la dette, ce qui ramènerait le total de la dette principale en dessous de l'objectif de 15 milliards de dollars fixé après l'accord avec CrownRock.

Matt Portillo, analyste chez TPH, a déclaré que le remboursement de la dette devrait ouvrir la voie à une augmentation du rendement pour les actionnaires sous la forme de rachats d'actions.

Les actions d'Occidental ont baissé de près de 1 % dans les premiers échanges.

La directrice générale Hollub a déclaré que la vente d'OxyChem, qui produit des produits chimiques utilisés pour le traitement des piscines et des produits en vinyle utilisés pour les tuyaux d'alimentation en eau et les fournitures médicales, permettrait à Occidental de "débloquer plus de 20 ans de ressources à faible coût" dans les secteurs du pétrole et du gaz.

L'unité a généré un revenu combiné de 2,42 milliards de dollars au cours des deux premiers trimestres de cette année.

L'opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre, indique également qu'Occidental se recentre sur ses activités pétrolières et gazières, qui ont représenté 75 % de ses bénéfices totaux l'année dernière.