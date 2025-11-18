 Aller au contenu principal
Ocado s'effondre alors que son partenaire américain Kroger annonce la fermeture de trois entrepôts robotisés
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'introduction et ajout de détails dans l'ensemble du texte)

Les actions du groupe britannique de technologie et de supermarchés en ligne Ocado OCDO.L ont chuté mardi après que son partenaire américain Kroger KR.N a déclaré qu'il fermerait trois entrepôts automatisés en janvier.

L'action d'Ocado était en baisse de 14,5 % à 14h34 GMT. Le groupe a également annoncé que ses revenus de redevances diminueraient d'environ 50 millions de dollars l'année prochaine en raison de ces fermetures.

Ocado a conclu un accord avec Kroger en 2018 pour aider le distributeur américain à intensifier ses activités de livraison en construisant des entrepôts robotisés, ou des centres d'exécution des commandes des clients (CFC), comme Ocado les appelle.

L'accord initial prévoyait que Kroger identifie 20 sites américains pour la construction d'entrepôts, ce qui faisait du groupe le plus important partenaire d'Ocado.

Toutefois, à ce jour, seuls huit sites ont été mis en service.

Ocado a déclaré s'attendre à recevoir une compensation de plus de 250 millions de dollars pour les redevances liées à la fermeture anticipée des trois sites.

Fermer

