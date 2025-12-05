Ocado reçoit un paiement de 350 millions de dollars après que Kroger a supprimé son réseau d'entrepôts robotisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble du texte et ajout de détails au paragraphe 2)

Ocado Group OCDO.L recevra un paiement unique de 350 millions de dollars en espèces de la part de Kroger KR.N , l'épicier américain ayant décidé de fermer trois entrepôts robotisés et d'annuler un projet d'installation, a déclaré vendredi la société britannique de technologie de supermarchés en ligne.

Le paiement compense Ocado pour la décision de Kroger de fermer trois centres de traitement des commandes (CFC) en janvier 2026 et d'abandonner les plans d'un site à Charlotte, en Caroline du Nord, qui devait ouvrir l'année prochaine, a déclaré Ocado dans un communiqué. La décision de Kroger de fermer trois des huit entrepôts automatisés qu'il a construits avec Ocado et d'étendre ses liens avec des entreprises telles qu'Instacart et DoorDash met en évidence le défi auquel l'entreprise britannique est confrontée de la part des entreprises de livraison rapide.

Le paiement de 350 millions de dollars, qui doit être effectué en janvier, remplacera en grande partie les futurs frais de capacité des sites concernés, même si les fermetures réduiront encore les revenus de frais d'Ocado d'environ 50 millions de dollars au cours de l'exercice 2026, l'entreprise maintenant son objectif de devenir positive en termes de flux de trésorerie cette année.