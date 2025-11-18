Ocado perd 20 %, car son partenaire américain Kroger ferme ses entrepôts robotisés

L'entreprise américaine Kroger est le partenaire le plus important d'Ocado

Kroger annonce la fermeture de trois entrepôts automatisés en janvier

Les actions d'Ocado chutent de 20 %

Les actions du supermarché en ligne britannique et du groupe technologique Ocado OCDO.L ont chuté mardi après que le partenaire américain Kroger KR.N a déclaré qu'il fermerait trois entrepôts automatisés en janvier, portant un coup majeur à l'histoire de l'investissement d'Ocado.

L'action Ocado était en baisse de 20% à 1507 GMT, le groupe ayant également indiqué que ses revenus de commissions diminueraient d'environ 50 millions de dollars l'an prochain en raison de ces fermetures.

« Nous avons du mal à imaginer qu'Ocado puisse conclure d'autres partenariats significatifs aux États-Unis, compte tenu de l'échec du partenariat avec Kroger », a déclaré William Woods, analyste chez Bernstein.

En septembre, Kroger avait signalé un retrait potentiel des investissements dans les entrepôts automatisés en déclarant qu'il procédait à un examen "site par site" du réseau de traitement des commandes qu'il avait mis en place en partenariat avec Ocado.

Ocado a conclu un accord avec Kroger en 2018 pour aider le distributeur américain à intensifier ses activités de livraison de produits alimentaires.

L'accord initial prévoyait que Kroger identifie 20 sites américains pour construire des entrepôts robotisés, ou des centres d'exécution des commandes des clients comme les appelle Ocado, faisant du groupe le partenaire le plus important d'Ocado.

Toutefois, à ce jour, seuls huit sites ont été mis en service et trois sont désormais voués à la fermeture - à Frederick dans le Maryland, à Pleasant Prairie dans le Wisconsin et à Groveland en Floride.

Ocado et Kroger continueront à exploiter les cinq sites restants.

"Ocado continue d'aider Kroger à optimiser ses opérations logistiques et à favoriser une croissance rentable des volumes dans les sites restants. Des discussions constructives sont en cours sur l'utilisation future de la technologie d'Ocado pour aider Kroger", a déclaré Ocado dans un communiqué.

Il a ajouté qu'il s'attendait à recevoir de Kroger plus de 250 millions de dollars en compensation des frais liés à la fermeture anticipée des trois sites.