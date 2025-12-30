Ocado met fin à l'exclusivité avec les détaillants étrangers pour recentrer sa stratégie

Le britannique Ocado OCDO.L a déclaré mardi que son exclusivité avec les détaillants pour sa technologie leur permettant de préparer et d'expédier des commandes de nourriture en ligne à partir de vastes entrepôts robotisés avait pris fin sur la plupart des marchés, y compris aux États-Unis avec Kroger KR.N .

Ces dernières années, Ocado a vu sa valeur de marché et ses revenus dépassés par DoorDash DASH.O et Instacart

CART.O , bien qu'il ait eu une longueur d'avance sur les deux - un défi amplifié par sa chute avec Kroger, le partenaire le plus important de l'entreprise .

Dans ses résultatssemestriels en juillet, le groupe technologique britannique avait déclaré qu'il comptait mettre fin aux accords d'exclusivité d'ici la fin de l'année sur la majorité des marchés .

Ocado s'attend maintenant à lancer de nouvelles activités commerciales sur plusieurs marchés internationaux de l'alimentation, tout en continuant à "travailler en étroite collaboration" avec ses partenaires dans le monde entier.

"Alors que nous continuons à aider tous nos partenaires à améliorer et à développer leurs activités en ligne, nous allons également ramener la gamme complète des solutions robotisées et alimentées par l'IA d'Ocado sur plusieurs marchés", a déclaré Tim Steiner, directeur général d'Ocado, dans un communiqué.

Outre Kroger, Ocado a listé 12 autres partenaires internationaux, dont Aeon 8267.T au Japon et Lotte Shopping

023530.KS en Corée du Sud.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si la fin de l'exclusivité d'Ocado s'appliquait également aux partenaires britanniques.